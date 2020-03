Happy End für Astrid Rösslers Hündin

„Es ist das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Das wünsche ich keinem“, sagte die Nationalrätin und ehemalige Salzburger Grünen-Chefin Astrid Rössler aufgelöst am Telefon. Seit Dienstag früh wurde ihre Hündin, die zweijährige „Kira“ vermisst. Beim Spazierengehen an der Glan im Salzburger Stadtteil Leopoldskron war sie davongelaufen. Seitdem fehlte von dem Tier jede Spur.