Ex-„GNTM“-Kandidatin Nathalie Volk hat Krebs

Schon 2018 verriet Nathalie Volk, dass sie in den USA studieren möchte, um anschließend eine Laufbahn einer Modedesignerin einzuschlagen. Aktuell sei sie immer noch dort, aber in guten Händen, so ihre Mutter. „Sie ist noch in den USA und möchte ihr Studium zu Ende bringen. Sie ist ständig zur Beobachtung bei ihrem Arzt. Ich hoffe, dass alles gut wird.“