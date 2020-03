Sarandon-Tochter sperrt Ex-Mann von Hausgeburt aus

„Nur starke weibliche Energie“

Die 34-Jährige hat dafür einen triftigen Grund. In ihrem Blog schreibt sie: „Unsere Intimität hat sich offensichtlich total verändert, seitdem wir kein Paar mehr sind, und damit ich mich bei der Geburt wohlfühlen kann und der Prozess der Wehen nicht gestört wird (insbesondere bei einer Hausgeburt), ist es so wichtig, sich in seinem eigenen Körper wohl und unterstützt zu fühlen ... Ich habe erkannt, dass eine starke weibliche Energie an meiner Seite während der Geburt dieses Mal dieses Gefühl bei mir hervorrufen kann.“