Der 48-jährige Fuscher ist in stabilem Zustand

„Es besteht im Moment keine Lebensgefahr und ich erwarte auch nicht, dass diese noch eintritt“, berichtet Greil. Der Mann leide an typischen Symptomen eines Virusinfektes: Abgeschlagenheit und Muskelschmerzen. Fieber habe er keines gehabt. Der Mann hat eine Lungenvorerkrankung. Laut Greil ist diese aber nicht so schwer, dass er zu einer stark gefährdeten Gruppe gehöre. Am Montag gab der 48-jährige Fuscher dem Gesundheitsamt Bescheid, dass es ihm nicht gut geht. Der zuweisende Arzt kontaktiere das Uniklinikum.