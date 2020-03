Erneut Kind am Heimweg von Unbekanntem attackiert

Die 2500-Seelen-Gemeinde Pöggstall ist geschockt: Am Freitag wurde wieder ein Kind am Heimweg von der Schule von einem Unbekannten attackiert - es ist der zweite Vorfall binnen zweier Tage. Nichtsahnend ging der 14-Jährige die Sparkassenstraße entlang, als ihm plötzlich von hinten jemand in die Kniekehle trat. Der Bursche kam zu Sturz, nahm dann aber seinen ganzen Mut zusammen und setzte sich zur Wehr. Er schlug den Täter mit einem Tritt und einen Ellbogenstoß in die Flucht. Der 14-Jährige erlitt eine Prellung und musste ins Spital.