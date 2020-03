Arzt über Corona: „Wirbel hilft bei Aufklärung“

„Ich habe nicht damit gerechnet, dass der erste Corona-Fall gerade Fusch betreffen wird, erzählt Bernd Wallner (35) aus Fusch. Der Arzt, der in Innsbruck als Intensivmediziner arbeitet, stattete seiner Heimatgemeinde am Wochenende einen Besuch ab. In Fusch fühlte sich Wallner an seinen Arbeitsort zurückversetzt. “Wir hatten gerade in Innsbruck zwei Fälle. Darum habe ich mich zuerst gewundert, dass mich das jetzt hier ebenfalls einholt", meint Wallner. Zu Hilfe eilen musste er jedoch nicht. Die Patientin und ihr Lebensgefährte werden vom Amtsarzt der Bezirkshauptmannschaft Zell am See und einer Allgemeinmedizinerin aus Bruck betreut.