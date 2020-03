„Gerade noch den richtigen Zeitpunkt erwischt“

Für 625 Karatekas aus 88 Nationen war Corona beim Premier League-Event in der Sporthalle Alpenstraße (noch) kein großes Thema. Landesverbands-Präsident Georg Rußbacher erleichtert: „Wir haben das Turnier gut durchgebracht. In einer Woche hätten wir viellecht schon Probleme gekriegt.“ Aus Medaillensicht ging Rot-Weiß-Rot am Sonntag in Salzburg zum erst zweiten Mal nach 2018 leer aus