Polizeiposten Zirl: Vorschlag für neuen Standort

Antrag an den Gemeinderat

Nichtsdestotrotz beschäftigt diese Causa die Zirler Politik. Und zwar so sehr, dass die Bürgermeisterfraktion gestern – im Alleingang – einen Vorschlag in Form eines Gemeinderat-Antrages vorlegte. Um im Fall des Falles eine Alternative parat zu haben. Betitelt ist das Schriftstück mit „Polizeiinspektion & Leistbares Wohnen“. Darin heißt es: „Wir schlagen den Neubau eines entsprechenden Mehrzweckgebäudes am derzeit brachliegenden, gemeindeeigenen Areal am Marktplatz östlich des Musikpavillons vor, welcher im Erdgeschoss die Polizei beherbergen könnte...“ In den Obergeschossen sollen demnach zehn bis 15 leistbare Wohnungen entstehen. Der Neubau solle von einem gemeinnützigen Bauträger errichtet werden, der die Einheiten vermietet.