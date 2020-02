Größte bekannte Explosion im Universum registriert

Forscher sprechen von Explosion in Zeitlupe

„Wir haben schon früher Ausbrüche in den Zentren von Galaxien gesehen, aber dieser hier ist wirklich, wirklich massiv“, wird Koautorin Melanie Johnston-Hollitt vom International Center for Radio Astronomy Research (ICRAR) in einer Mitteilung ihrer Einrichtung zitiert. Warum die Explosion so heftig war, sei unklar. „Aber es geschah sehr langsam - wie eine Explosion in Zeitlupe, die sich über Hunderte von Millionen von Jahren hinzog.“