England-Legende: „Wer zum Teufel ist der LASK?“

„Der wird uns noch kennenlernen!“

Eine Stichelei, die die Linzer wohl noch zusätzlich motivieren wird. ORF-Reporter Ernst Hausleitner, der aus Oberösterreich stammt, konterte in den sozialen Medien und ist sich sicher: „Der wird uns noch kennenlernen!“ Am 12. März gibt’s das Heimspiel auf der Gugl, am 19. März das Rückspiel im Old Trafford.