Coronavirus: China beklagt 44 weitere Todesopfer

Erste Fälle in Neuseeland und Nigeria

Neuseeland und Nigeria bestätigten mittlerweile den ersten Fall von Coronavirus in ihrem Land. Bei dem Patienten in Neuseeland handele es sich eine Person, die kürzlich aus dem Iran zurückgekehrt sei, gab das Gesundheitsministerium bekannt. Bei dem Infizierten in Nigeria handle es sich um einen Italiener, der in Nigeria arbeite und aus Mailand in die Wirtschaftsmetropole Lagos zurückgekehrt sei, erklärte Gesundheitsminister Osagie Ehanire.