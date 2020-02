Achtelfinal-Gegner? „Mir ist egal, wer kommt“

Der LASK steht im Achtelfinale der Europa-League. Die Linzer setzten sich im Heimspiel gegen Alkmaar am Donnerstag mit 2:0 (1:0) durch und stießen nach dem 1:1 im Hinspiel damit erstmals in der Klubgeschichte in die Runde der besten 16 eines Europacup-Bewerbs vor. Dort warten jetzt echte Kracher.