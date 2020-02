Blumen, Planeten und ein Stahlbad

Kinder erzeugen Blumenkunstwerke

Am Europaplatz lockt ein bunter Reigen: Hunderte steirische Kinder sind bereits am Werken, denn es gilt aus Plastikmüll Blumen herzustellen. Die Kunstwerke sind Teil des von Pierre Estève gemeinsam mit dem Next Liberty und steirischen Schulen realisierten Projekts „Flowers of Change“. Und im Orpheum wartet eine dreiaktige Geistergeschichte aus Klang, Licht und Nebel der Gruppe MO:YA.