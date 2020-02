Ein Orkan kommt heute auf Salzburg zu

Erneut wird es stürmisch in Salzburg: dank „Bianca“. Vor allem in Salzburg und im Flachgau soll es richtig windig werden: mit Spitzen bis zu 110 bzw. 120 km/h. Im Innergebirg werden zwischen 22 und 3 Uhr Böen um die 80 km/h erwartet. „Der Norden liegt in der orangen Zone, was Beeinträchtigungen in der Infrastruktur wie Verkehr, Energieversorgung und dergleichen bedeuten kann. Bäumen können brechen, Dachziegel können sich lösen, Gegenstände sollten gesichert werden“, erklärt Norbert Altenhofer vom Katastrophenschutz des Landes.