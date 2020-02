Von Zug mitgeschleift: Rettung in letzter Sekunde

Der 43-Jährige wurde am vergangenen Freitag an einem Bahnhof von einem Zug mitgeschleift. Er hatte zuvor versucht, in den schon fahrenden Zug zu steigen und war ausgerutscht. Aufnahmen einer Überwachungskamera filmten den dramatischen Moment. Darauf ist zu sehen, wie ein anwesender Polizist geistesgegenwärtig reagiert und den hilflosen Mann wieder auf den Bahnsteig zog.