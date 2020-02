Hinteregger: Der „Bergdoktor“-Fan kehrt kurz heim!

„Ich habe vielleicht ein paar ungewöhnliche Eigenschaften“, meinte der Innenverteidiger. Mit Gucci- oder Louis-Vuitton-Taschen würde er sich unwohl fühlen. Stattdessen lernt er mangels eines Lehrers in Frankfurt via Youtube Ziehharmonika und macht eine Ausbildung zum Hubschrauberpiloten. Nach dem Karriereende kann er sich einen Job als Rettungspilot vorstellen, in seiner Heimat Sirnitz im Kärntner Gurktal hat er längst ein Haus gebaut. Im ÖFB-Nationalteam hat man ihm im Vorjahr nach einem Spiel Nachdenkpause auch seine nächtliche Geburtstagsfeier vor dem EM-Quali-Spiel in Polen verziehen. „Ich bin sehr ehrgeizig. Vielleicht gehe ich nicht so oft in den Kraftraum, aber ich weiß, was ich brauche, um Leistung zu bringen“, so Hinteregger. „Ich bin ein extremer Kopfmensch. Wenn es dem Kopf gut geht, kannst du auch deine Leistung bringen.“ Auch die Beziehung zu seinen Vorgesetzten spielt für „Hinti“ eine wichtige Rolle.