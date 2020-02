Tiroler Bautag in Innsbruck

Wohnungen für jedes Lebensmodel.



Nußbaumer stellte im Rahmen seines Vortrages die Frage in den Raum, warum der private gegen den gemeinnützigen Wohnbau ausgespielt wird: „Wir kaufen die gleichen Grundstücke, beschäftigen dieselben Handwerker und bauen den gleichen Standard. Keiner will das soziale Ghetto haben, wir schaffen stattdessen eine positive Durchmischung, von der alle profitieren.“ Er betont, dass durch jede private Wohnung, die errichtet wird, eine andere Wohnung frei wird: „Es geht hier um einen Kreislauf. Wir brauchen sowohl soziale Einstiegswohnungen als auch Eigentumswohnungen für spätere Phasen.“ Was die gute Zusammenarbeit der beiden Seiten betrifft, stimmt Wurm seinem Vorredner zu: „Manche Projekte können wir nur dann erfolgreich umsetzen, wenn wir mit privaten Bauträgern zusammenarbeiten.“ Im Anschluss diskutierten Experten über Lösungsansätze, um Wohnen leistbarer zu machen. Dass es sowohl private als auch gemeinnützige Akteure braucht, betont auch Bürgermeister Georg Willi. In vielen Punkten sind sich die Diskutanten einig: Eine höhere Wohnbaudichte, die Entschärfung von Richtlinien, die Verhinderung von Spekulationen und die Erstellung von allgemeingültigen Regeln für brachstehende Grundstücke könnendazu beitragen, um Wohnraum wieder leistbarer zu machen.