Streit um Lehramtsstudium wird zum Politikum

Eva Blimlinger wandte sich am Sonntagabend als Wissenschaftssprecherin der Grünen an das Rektorat sowie an Minister Heinz Faßmann (ÖVP) und setzte sich für die Fristverlängerung ein: „Wir unterstützen dieses Anliegen mit allem Nachdruck, und ehrlicherweise verstehe ich nicht, wo das Problem liegt“, so Blimlinger in dem Brief.