Anstieg von Straftaten im Tennengau

Demnach wurden über das vergangene Jahr insgesamt 32.923 Straftaten in Salzburg verübt. Ein leichter Anstieg gegenüber 2018 mit insgesamt 31.927 Delikten. 21.320 Personen hat die Polizei im Vorjahr als Verdächtige geführt, davon besitzen 9312 einen ausländischen Pass. Also auch ein ähnlich leichter Anstieg wie bei den Straftaten. Dagegen ist die Aufklärungsquote mit 54 Prozent nahezu konstant geblieben. Positiver Ausreißer ist der Bezirk Hallein: Hier stieg die Quote um gleich fünf auf 62,9 Prozent. Dem gegenüber steht aber ein Anstieg der Straftaten um ganze 22 Prozent - der höchste Anstieg gemeinsam mit den OÖ-Bezirken Steyr und Freistadt. Wurden 2018 noch 2192 Delikte im Tennengau gezählt, sind es im Vorjahr 2676 gewesen.