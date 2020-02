Neues Defibrillatorsystem bringt Herz in Rhythmus

Am Linzer Kepler Universitätsklinikum wurde dem 68-jährigen Hans Waschelewski aus Linz im Rahmen einer neuen klinischen Studie erstmals in Europa ein neues Defibrillatorsystem implantiert, bei dem die Sonde außerhalb des Herzens und der Venen platziert wird. „Mit diesem Ansatz kann in der Zukunft hoffentlich eine lebensrettende Therapie ohne die Risiken, die mit Sonden in den Venen und dem Herzen verbunden sind, angeboten werden“, freut sich der operierende Oberarzt Karim Saleh. Der Eingriff an dem 68-Jährigen verlief optimal, der Patient konnte das Krankenhaus bereits drei Tage nach der Operation wieder verlassen. Auch bei der ambulanten Kontrolle zwei Wochen später zeigte er sich wohlauf.