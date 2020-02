Um die Minichance in Bundesliga und Intercup

Mit seinem ersten Saisonsieg in Mauthausen hat Aufsteiger UTTC den siebten Platz „oben“ abgesichert. Mit zwei Einzelsiegen und dem Doppel-Erfolg mit Youngster Michael Trink an der Seite legte der endlich wieder in Salzburg präsente Japan-Import Koyo Kanamitsu den Grundstein zum 4:2-Auswärtssieg, den Zoltan Zoltan mit seinem umkämpften Fünf-Satz-Erfolg gegen Bernhard Kitz-Presslmayer perfekt machte. Ein Erfolg, der für das Heimspiel gegen Wr. Neustadt am 8. März die Hoffnung nährt, Schlusslicht Oberwart endgültig den Todesstoß zu geben.