Sturmtief hinterlässt schwere Schäden im Osten

Das Sturmtief „Yulia“ hat am Sonntagabend und in der Nacht auf Montag in Niederösterreich rund 600 Feuerwehrleute gefordert. Am stärksten betroffen war der Süden des Bundeslandes. Rund 200 Einsätze wurden alleine in den Bezirken Wiener Neustadt, Baden und Neunkirchen verzeichnet. Am Semmeringwurden Windspitzen von 180 km/h. Verletzt wurde niemand. Auch in Oberösterreich spielten sich teils dramatische Sturmszenen ab. In Tirol, Burgenland und Niederösterreich wurde die 20-Grad-Marke geknackt.