„Yulia“ brachte 180 Feuerwehren zum „Rotieren“

In Vorderweißenbach gab es Brandverdacht bei einer Heizanlage nach Stromausfall. In Steyr stürzten Schindeln von der Stadtpfarrkirche. In Gallneukirchen wurde ein Dach abgedeckt. In Kleinzell wurde ein Auto im Wald von mehreren Bäumen eingeschlossen. In Steyregg gab es einen Unfall auf der B3. In Neuhofen an der Krems und in Großraming brannte es, nachdem ein Baum in eine Stromleitung gestürzt war. In Micheldorf wurde ebenfalls ein Dach abgedeckt, zudem gab es einen Trafobrand.