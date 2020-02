13-Jähriger von Duo auf offener Straße verprügelt

Ein 13-jähriger Bursche wurde in der Nacht auf Samstag in Wattens in Tirol auf offener Straße verprügelt. Zwei bislang unbekannte Männer ergriffen daraufhin die Flucht. Der Einheimische musste in die Innsbrucker Klink gebracht werden. Der Hintergrund der Attacke ist noch unklar.