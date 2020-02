Abriss mit Deichkind: Wir hörten die Signale

Erlaubt ist, was gefällt

Grob gesehen teilen Deichkind ihre opulente Show in zwei Teile. Teil eins besteht aus neueren Songs, Teil ist eine einzige Hitstafette. Nicht weniger als 30 Songs spielt das Kollektiv in weit mehr als zwei Stunden und das für einen mehr als fairen Eintrittspreis. Dazu verlangt man für einen Pulli am Merch-Tisch schnittige 50 Euro, während zwei Tage zuvor eine US-Metalband für ihren Zipper nicht weniger als 90 Euro in die Tasche schaufelte. Der Fairness- und Gleichheitsgedanke zieht sich wie ein roter Faden durch die gesamte Karriere der Hamburger. Wie selbstverständlich propagieren sie auch auf der aktuellen Tour logische Dinge wie Gleichberechtigung, Inklusion, Zusammenhalt und Frieden. Das alles passiert in extrovertierter Aufmachung. Mal stehen Botschaften auf den Pyjamas, dann hüpfen die Protagonisten wahlweise in rot, grün oder rosa über die Bühne, verstecken sich hinter silberglitzernden Zauberkostümen oder mannshohen Voodoo-Masken. Erlaubt ist, was gefällt - nicht umsonst geht es um den „Kindergeburtstag für Erwachsene“.