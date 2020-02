Räuber mit Elektroschocker überfällt Modegeschäft

Zu einem Raubüberfall auf ein Textilwarengeschäft ist es am Freitagnachmittag in der Innenstadt von Leoben in der Steiermark gekommen: Der Täter war mit einem Elektroschocker bewaffnet und konnte Bargeld erbeuten. Verletzt wurde bei dem Überfall zum Glück niemand, der Räuber ist noch auf der Flucht. Die Polizei sucht nach Zeugen!