Gratis-Führungen zum Welttag der Fremdenführer

Treffpunkt ist beim Mozarteum in der Schwarzstraße. 35 Fremdenführer nehmen die Salzburger am Samstag mit auf eine Reise in die Vergangenheit der Mozartstadt. „Vom Landestheater über das Cafe Bazar bis zum legendären Festspielhaus geht die Führung. Wir erzählen den Salzburgern Geschichten und Anekdoten aus den vergangenen 100 Jahren“, erzählt die Reiseführerin. Der Tag wird in Zusammenarbeit mit der Stiftung Mozarteum und den Festspielen organisiert. „Wir freuen uns schon sehr auf viele interessierte Salzburger“, so Reichl.