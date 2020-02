Miniküchen liegen jetzt stark im Trend!

Immer noch zu wenig Stauraum?

Töpfe und Pfannen können auch im kalten Backofen aufbewahrt werden. Verschiedenste Küchenaccessoires lassen sich an speziellen Vorrichtungen an der Wand oder auch an den Innenseiten der Schranktüren aufhängen. Nicht einmal auf einen Geschirrspüler muss man in einer kleinen Küche zwingend verzichten. Längst gibt es kleine, schlanke Versionen der so beliebten Haushaltshilfen.