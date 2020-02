Ländle-Duo greift jetzt in Kambodscha an

„Ich war am Freitag noch krank. Wir haben uns erst am Samstag um fünf Uhr am Morgen dazu entschieden die Reise nach Kambodscha anzutreten“, gesteht Simon Baldauf. Nun ist der 29-jährige Wolfurter mit seinem 21-jährigen Partner Jakob Reiter (Dornbirn) in der Hauptstadt Phnom Penh angekommen, hat bereits die ersten Trainingseinheiten hinter sich und kann sagen: „Ich bin wieder fit!“