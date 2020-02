42 Skigebiete im Test: KitzSki großer Sieger

Sieger in allen Kategorien, Gold im Gesamtbewerb: Bei einer im Jänner durchgeführten Befragung des „market Institutes“ brillierte das Tiroler Skigebiet in jeder Hinsicht – und das zum zweiten Mal in Folge. Tausend Personen bewerteten eine Vielzahl an relevanten Kriterien aus Sicht der Kunden.