Filmreifes Finale: Mordprozess gegen US-Millionär

Durst tauchte unter, wurde aber in New Orleans gefasst, nach Los Angeles überstellt und angeklagt. Seitdem quälte sich das Verfahren hin. Seine Anwälte versuchten immer wieder, Zeugenaussagen zu verhindern und Beweismaterial zu unterdrücken. Am Mittwoch begann endlich der Prozess mit der Geschworenenauswahl. Beobachter vermuten, dass noch andere ungeklärte Morde zur Sprache kommen könnten, die bisher kaum erwähnt wurden …