Auf Navi gehört: Lenker wurde zum Geisterfahrer

Man sitzt am Steuer, hört flotte Musik - und plötzlich wird das Radio-Programm unterbrochen: „Achtung Geisterfahrer!“ So geschehen am Dienstagabend gegen 20.10 Uhr auf der Inntalautobahn im Tiroler Oberland. Ein 34-jähriger Pole war mit seinem Kleintransporter vom Parkplatz Kronburg falsch auf die A12 aufgefahren. „Der Lenker fuhr schließlich rund 1,1 Kilometer als Geisterfahrer in Richtung Osten, ehe er von einer Polizeistreife wahrgenommen und bei Schönwies gestoppt werden konnte“, heißt es vonseiten der Polizei.