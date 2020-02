„In Klagenfurt wird es noch ein Stück härter“

Die Bulls biegen heute, Dienstag, in Klagenfurt in die Pick-Runden-Halbzeit zwei ein. Schon das sonntägige Hinspiel-3:2 hat bewiesen: Am besten bereits im Play-off-Modus sein ist gefragt. Wie bei KAC die Titelverteidigung um jeden Preis - vor Transferende fielen noch drei Österreicher raus. Schwedenbombe Enroth startet auf der Bank.