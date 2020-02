Rassismus-Eklat im Video: Spieler stürmt in Kabine

Der Sieg des FC Porto bei Vitoria Guimaraes in der portugiesischen Meisterschaft ist am Sonntag von einem Eklat überschattet worden. Wenige Minuten nach seinem Siegestor zum 2:1 in der 60. Minute verließ Torschütze Moussa Marega das Spielfeld und reagierte damit auf rassistische Beleidigungen (siehe Video oben) - unter anderem demütigten die gegnerischen Fans ihn mit Affenlauten.