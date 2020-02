Arg! Southampton kassiert 8. Heimpleite der Saison

Liverpool ist indes in der Premier League weiter nicht zu stoppen. Der Champions-League-Sieger setzte sich am Samstagabend erwartungsgemäß beim abgeschlagenen Schlusslicht Norwich City mit 1:0 durch und fixierte damit den bereits 17. Sieg in der Meisterschaft in Folge. Dadurch baute der Tabellenführer den Vorsprung auf Verfolger Manchester City auf bereits 25 Punkte aus. Die „Citizens“, die am Freitag wegen Verstößen gegen das Financial Fairplay von der UEFA ab der Saison 2020/21 für zwei Jahre aus dem Europacup ausgeschlossen wurden, sind erst am Mittwoch zu Hause gegen West Ham United im Einsatz. Der einen Zähler dahinterliegende Dritte Leicester City war ohne Christian Fuchs am Freitag bei den Wolverhampton Wanderers über ein torloses Remis nicht hinausgekommen.