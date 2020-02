Temperaturen bleiben vorerst zweistellig

Der Sonntag wird erneut zweistellig! Die Meteorologen prognostizieren frühlingshafte Temperaturen bis zu 15 Grad in den Tallagen und zehn Plusgrade in 2000 Meter Höhe. Doch damit noch lange nicht genug in Sachen Rekordwerte Die Null-Grad-Grenze steigt am Sonntag auf sagenhafte 3400 Meter Höhe! Auch die Sonne zeigt sich wieder oft. Erst am Dienstag wird es wieder spürbar kühler.