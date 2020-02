Russe nimmt seinen Bären zum Eislaufen mit

Schön, wenn man sein Haustier zu einem Ausflug im Freien mitnehmen kann. Wenn es sich bei dem Begleiter um einen Bären handelt, fällt so ein Trip allerdings für Zuschauer ziemlich spektakulär aus. Ein Dompteur aus St. Petersburg zog sich Schlittschuhe an und nutzte Meister Petz als Zugtier auf einem zugefrorenen See - ein Job, der dem Vierbeiner offensichtlich sehr gut gefällt.