Eurothermen baden weiter im Erfolg

Fünf von sechs Balken waren in der Therme Tropicana in Bad Schallerbach eingefärbt, vier von sechs in der Saunawelt Relaxium in Bad Schallerbach - ein Blick auf die Auslastung in den EurothermenResorts bot gestern Nachmittag Platz für Kurzentschlossene. Im Vorjahr gab’s für das Tourismuszugpferd ein Rekordjahr.