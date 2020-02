Leichter Rückgang bei Rindern, Schweinezahl stabil

Die meisten Schweine leben in ÖO, NÖ und der Steiermark

Die meisten Schweine werden nach wie vor in den Bundesländern Oberösterreich, Niederösterreich und Steiermark gehalten, 93,5 Prozent des gesamten österreichischen Bestandes stehen dort im Stall. Im Jahresvergleich konnten sowohl bei Ferkeln und Jungschweinen (+0,4 Prozent auf 1,37 Millionen) als auch bei Zuchtschweinen (+0,6 Prozent auf 234.000 Tiere) Zuwächse verzeichnet werden. Die Anzahl an Mastschweinen ging jedoch leicht zurück (-0,9 Prozent auf 1,17 Millionen).