SKN: Blanke Nerven in der zu heilen Welt

Trainer Alex Schmidt schweigt zu vielen Themen. Als ehemaliger Red-Bull-Ausbildner und Verfechter des fußballakademischen Denkens vor allem zur Causa Akademie. Bei seiner Lebensgefährtin in Salzburg tankte der Bayer am gestrigen freien Tag Kraft fürs Derby: „Abschalten kann ich aber nicht.“ Wohl auch, weil Sturm-Hoffnung Cory Burke mit einer Patellasehnen-Reizung für unbestimmte Zeit ausfällt - oder weil Schmidt am Mittwoch mit Sakko Ouedraogo ein derart emotionales Streitgespräch hatte, dass St. Pöltens letzter Derby-Torschütze danach beim 3:1 im Test gegen die Juniors auf Kunstrasen (!) - Gratulation an das Sportland.NÖ - fehlte. Die Nerven liegen blank. Auf allen Ebenen.