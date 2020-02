Gerichtsvollzieher in Wien bei Pfändung attackiert

„Pfändung unter lautstarkem Protest“

Die Opfer verständigten den Polizeinotruf, beim Eintreffen der Beamten vor Ort konnten diese die Situation beruhigen, berichtete Polizeisprecher Markus Dittrich am Donnerstag. „Die Pfändung wurde anschließend unter lautstarkem Protest der Frau durchgeführt“, so Dittrich weiter. Die beiden Gerichtsvollzieher hatten bei dem Angriff Verletzungen im Gesicht und am Hals erlitten, lehnten eine Behandlung durch die Rettung aber ab.