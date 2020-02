Meister der Vielfalt: Angelo Branduardi wurde 70

Keinen Spaß am Feiern

Diese Musik werde er 2020 bei Konzerten in Italien vorstellen. Bevor er zu der Tour aufbricht, genießt er ausgiebig das Alpenpanorama von seinem Wohnsitz in der Lombardei oberhalb des Lago Maggiore - mit Blick auch in die Schweiz. Das Paar lebt in einem Haus mit Garten und Tonstudio. “Ich habe einen grandiosen Ausblick“, sagt Branduardi. Da bleibe er an seinem Geburtstag am liebsten daheim - und ergänzt lachend: “Ich feiere nicht. No! No!"