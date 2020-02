Autor Josef Haslinger bricht das Schweigen

Großes Aufsehen auch abseits der literarischen Welt hat Josef Haslinger mit seinem neuen Buch erregt: In „Mein Fall“ beschreibt er seine Erfahrungen mit Missbrauch in den Händen der katholischen Kirche. Am morgigen Donnerstag liest er aus dieser Spurensuche in der eigenen Biografie im Grazer Literaturhaus.