Stripperin kracht von sechs Meter hoher Stange

Honey Badger, die sich in sozialen Medien auch Genea Sky nennt, arbeitete am Wochenende in einem Strip-Club in Texas, als sie von der rund sechs Meter hohen Strip-Stange stürzte und sich dabei schwer verletzte. In einem Video ist zu sehen, wie sich Badger am oberen Ende der Stange rekelt, den Halt verliert und auf die Tanzfläche kracht. Doch statt liegen zu bleiben, twerkt die Frau einfach weiter, macht später sogar einen Kopfstand: