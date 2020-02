Anrainer protestieren gegen Rodung im Biotop

So hatte sich der Mandant von Anwalt Thomas Payer die Biotop-Rodung auf seinem Grundstück in der Vilniusstraße in Salzburg-Schallmoos wohl nicht vorgestellt: Nur kurz nachdem am Montagmorgen der Baggerfahrer im Gewerbegebiet startete, sorgte ein Dutzend Anrainer mit Polizeibegleitung für Stillstand! Denn die 7000 Quadratmeter-Fläche ist Teil des umstrittenen Ausbauprojektes der Gebrüder Weiss – die Rodung wurde naturschutzrechtlich bewilligt.