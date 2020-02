Einbrecher wütete in Schulen

Die ersten Fälle wurden bereits im Herbst 2018 aktenkundig. So suchte ein vorerst Unbekannter Schulen und Kindergärten in Laa an der Thaya, Bezirk Mistelbach und Retz im Bezirk Hollabrunn heim. Auch in Kautzen im Bezirk Waidhofen an der Thaya schlug der Einbrecher zu. An den Tatorten durchwühlte der Kriminelle bei der Suche nach lohnender Beute Kästen und Schränke, verwüstete so manches Büro oder Konferenzzimmer. „Meist war der angerichtete Sachschaden aber höher als der Wert des Diebesgutes“, erklärt ein Polizist. Im Mai des vergangenen Jahres erhärtete sich der Verdacht gegen einen 46-jährigen Rumänen. Doch der Einbrecher setzte seine Beutezüge noch monatelang fort - und konnte immer entkommen. Gmünd, Reichenbach, Dietmanns, Weitra und Bad Großpertholz standen auf seiner „Reiseroute“, ebenso vier Orte im nahen Oberösterreich.