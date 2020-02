Chalet-Nein hält die Tourengeher am Zinken auf

Nach Chalet-Nein folgte Sperre der Tourenroute

Das Nein zum Feriendorf dürfte bei ihm dennoch Spuren hinterlassen haben. Dass Aschauer nur wenige Tage nach der Absage den Zinkenliften per Mail mitteilte, ab kommender Saison sein Grundstück nicht mehr für die beliebte Skitourenroute auf den Zinken zur Verfügung zu stellen, „hat aber nichts mit dem Projekt zu tun. Seit zwei Jahren will ich mit den Liften eine schriftliche Vereinbarung über die Nutzung und die strittigen Liftfreikarten für die Familie abschließen – ich will nur Klarheit.“ Und er kündigt Maßnahmen an: „Ich forste auf und lasse einen zehn Meter breiten Streifen frei.“ Stadt-Chef Stangassinger kommt Aschauer entgegen: Zinkenlift-Chef Andreas Klimitsch soll nun neu verhandeln.