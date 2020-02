Salzburg locker weiter - und jetzt gegen den LASK

Red Bull Salzburg ist am Sonntag ohne Probleme ins Semifinale des österreichischen Fußball-Cups eingezogen. Der Titelverteidiger setzte sich im Viertelfinale dank Treffer von Masaya Okugawa (10.), Zlatko Junuzovic (53.) und Enock Mwepu (76.) auswärts gegen den Zweitligisten SKU Amstetten mit 3:0 durch und trifft nun in der Vorschlussrunde am 3. oder 4. März vor eigenem Publikum auf den LASK.