US-Serien-Star mit 91 Jahren von Autos überfahren

Zuletzt in „Grace and Frankie“ und einem Theaterstück zu sehen

Kleinere Auftritte hatte er auch in Serien wie „How I Met Your Mother“ oder „Modern Family“ sowie in der jüngsten Staffel von „Grace and Frankie“. Noch vor Kurzem war der 91-Jährige in dem Theaterstück „Bad Habits“ in Santa Monica zusammen mit seiner Frau Alley Mills zu sehen. Sein Debüt am Broadway hatte er am 30. April 1954 gefeiert - das Stück wurde allerdings ein Flop. Acht Jahre später erhielt er eine Tony-Nominierung als bester Nebendarsteller.