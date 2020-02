Brand: 19 Personen mitten in der Nacht gerettet

Es war bereits nach Mitternacht in der Nacht auf Sonntag, als in einem Stadel in Auffach in der Wildschönau in Tirol ein Brand ausbrach. Das Feuer breitete sich rasch auf mehrere kleine Ställe und ein Wohnhaus aus, aus dem die Rettungskräfte insgesamt 19 Personen aus ihren Betten holen und in Sicherheit bringen mussten. Sie verbrachten die Nacht in einem Mehrzwecksaal, ein Mann wurde leicht verletzt. Erst um 11 Uhr am Sonntagmorgen konnte „Brand aus“ gegeben werden.